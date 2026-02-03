Consumatori nell’era digitale | tre giorni di formazione sulle nuove frontiere tecnologiche

Da giovedì 5 a sabato 7, Ferrara diventa il centro delle discussioni sui consumatori digitali. All’hotel Carlton si tengono tre giorni di corsi su come le nuove tecnologie cambiano il modo di proteggersi e di fare acquisti. La Lega Consumatori organizza l’evento, rivolto a chi vuole capire meglio i rischi e le tutele dell’era digitale.

Esperti a confronto su rischi e tutele. Il consigliere Maggi: "L'obiettivo è creare consapevolezza" Ferrara, per tre giorni, torna capitale del consumerismo. Infatti, da giovedì 5 a sabato 7 presso l’hotel Carlton, si svolgerà il secondo corso di formazione organizzato dalla Lega Consumatori dal titolo ‘Nuovi rischi, nuove tutele: il consumatore nell'era digitale’. Un appuntamento che, pur rivolgendosi in modo specifico agli operatori di sportello, è aperto a tutti gli interessati, offrendo un’occasione di aggiornamento e confronto sui grandi temi della tutela dei consumatori. Gli argomenti trattati riguarderanno le nuove frontiere delle tecnologie informatiche digitali, la psicologia della contraffazione e dell’acquirente del falso, il reato di truffa tecnologica e la contraffazione alimentare, con un focus sugli effetti sul mercato e sui consumatori dei prodotti contraffatti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

