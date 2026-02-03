Conrado Diez Rodriguez muore a 56 anni | era in attesa di un intervento al cuore Addio al gigante bu

Conrado Diez Rodriguez, ex campione e allenatore di pallavolo, è morto a 56 anni a Pontelongo. L'uomo era in attesa di un intervento al cuore da tempo e purtroppo non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha colpito molti nel mondo dello sport.

Conrado Diez Rodriguez, gigante della pallavolo e allenatore di alto livello, è morto a 56 anni a Pontelongo, in provincia di Padova, dopo un lungo periodo in attesa di un intervento al cuore. L’argento di nascita, naturalizzato italiano, era da diversi anni residente in Italia, dove ha praticato il volley con passione e ha contribuito a far crescere squadre e club, tra cui il Pool Volley Padova. Rodriguez, originario da Santa Fe, in Argentina, era arrivato in Italia in età giovane, per le sue capacità sportive, e ha vissuto una lunga carriera sia come giocatore sia come allenatore. Ha frequentato la società Gabbiano Virgilio di Mantova, in cui ha avuto il suo primo grande successo, e poi ha continuato a insegnare al Sud, fino a raggiungere il club piovese, dove ha avuto un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

