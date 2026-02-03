Congo RDC centinaia di morti per il crollo di una miniera di coltan Gli attivisti | Sospendere lo sfruttamento dei minerali

Una tragedia si è consumata in Congo, dove almeno 226 persone sono morte nel crollo di una miniera di coltan. Le stime degli attivisti sono ancora più drammatiche: oltre 400 i dispersi. La notizia ha sconvolto la regione, mentre le ricerche continuano tra le macerie e le istituzioni chiedono di fermare lo sfruttamento di minerali in quelle zone.

I numeri ufficiali parlano di 226 morti. Ma le cifre fornite da gruppi di attivisti sono ancora più drammatiche: sono oltre 400 le persone che mancano all’appello. Minatori, ma anche commercianti e donne e bambini che si trovavano sul posto. Una catastrofe, tanto che anche papa Leone all’Angelus ha voluto ricordare l’ennesimo crollo nell’ennesima miniera artigianale in Repubblica Democratica del Congo. Solo a novembre avevano fatto il giro del mondo le immagini della frana del versante di una collina “traforata” dai minatori artigianali per estrarre cobalto nel Lualaba, un’altra regione del Congo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Congo (RDC), centinaia di morti per il crollo di una miniera di coltan. Gli attivisti: “Sospendere lo sfruttamento dei minerali” Approfondimenti su Congo RDC Crollo di una miniera di coltan in Congo a Rubaya, tra gli oltre 200 morti anche donne e bambini Questa mattina a Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato il crollo di una miniera di coltan. Tragedia in Congo: sono oltre i 200 morti per il crollo in una miniera di coltan Una frana in una miniera di coltan a Rubaya ha causato la morte di almeno 200 persone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Congo RDC Argomenti discussi: Congo (RDC), centinaia di morti per il crollo di una miniera di coltan; RD Congo, tra sfollati e violenze a un anno dalla caduta di Goma; Congo: Goma, un anno sotto M23; Rdc, crolla la miniera controllata dai ribelli: almeno 200 morti. Crollo di una miniera di coltan in Congo a Rubaya, tra gli oltre 200 morti anche donne e bambiniÈ crollata una miniera di coltan nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo: sono morte almeno 200 persone tra cui molti bambini ... virgilio.it Congo, oltre ottantamila casi di morbillo e più di mille morti: l’epidemia è ormai radicataNella Repubblica Democratica del Congo la crisi colpisce i più piccoli aggravata da difficoltà sanitarie endemiche. Il report di Medici senza Frontiere ... repubblica.it A 26 anni dalla scomparsa, Tribano ricorda padre Enzo Rizzo. Un uomo che ha trasformato la sua vita in dono, dalla nostra comunità fino alle terre povere del Brasile, dove ha ricostruito speranza, dignità e futuro per centinaia di bambini. Il suo “Progetto Ta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.