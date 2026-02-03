Congo RDC centinaia di morti per il crollo di una miniera di coltan Gli attivisti | Sospendere lo sfruttamento dei minerali

Una tragedia si è consumata in Congo, dove almeno 226 persone sono morte nel crollo di una miniera di coltan. Le stime degli attivisti sono ancora più drammatiche: oltre 400 i dispersi. La notizia ha sconvolto la regione, mentre le ricerche continuano tra le macerie e le istituzioni chiedono di fermare lo sfruttamento di minerali in quelle zone.

I numeri ufficiali parlano di 226 morti. Ma le cifre fornite da gruppi di attivisti sono ancora più drammatiche: sono oltre 400 le persone che mancano all’appello. Minatori, ma anche commercianti e donne e bambini che si trovavano sul posto. Una catastrofe, tanto che anche papa Leone all’Angelus ha voluto ricordare l’ennesimo crollo nell’ennesima miniera artigianale in Repubblica Democratica del Congo. Solo a novembre avevano fatto il giro del mondo le immagini della frana del versante di una collina “traforata” dai minatori artigianali per estrarre cobalto nel Lualaba, un’altra regione del Congo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

