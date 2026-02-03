Conflitto d’interesse nell’Unione

La polemica esplode nell’Unione Terra di Mezzo, che riunisce i Comuni di Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Il consigliere di Bagnolo, Gianluca Paoli, ha chiesto chiarimenti su una presunta incompatibilità che lo riguarda. La questione sta facendo discutere i cittadini e le opposizioni, mentre si attendono risposte ufficiali.

E' polemica nell' Unione Terra di Mezzo – che comprende i Comuni di Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra – su una presunta incompatibilità di cui il consigliere bagnolese Gianluca Paoli ha chiesto spiegazioni. Si tratta del progetto di riorganizzazione degli enti dell'Unione, assegnato allo studio Sistema Susio, il cui amministratore unico è il dott. Bruno Susio, oltretutto componente del Nucleo di Valutazione dell'ente e dei tre Comuni. "Nessuno ha notato l'incompatibilità di un incarico oneroso a un soggetto che, per definizione, dovrebbe essere 'indipendente' e che, tra i propri compiti, ha quello di vigilare sulla corretta applicazione del sistema di gestione di performance, trasparenza e prevenzione della corruzione, fungendo da 'controllore'?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Conflitto d'interesse nell'Unione"

