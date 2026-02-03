Conferenze 2026 a Casabianca | il ricordo di Alfredo Vespa alla base del primo intervento

Questa mattina a Casabianca si è aperto il ciclo di conferenze 2026. Il primo appuntamento ha ricordato Alfredo Vespa, partigiano e figura importante per il paese. La sala era piena di persone che hanno ascoltato con attenzione i ricordi e le testimonianze sulla lotta partigiana. L’evento si è concentrato sul suo ruolo e sulla memoria storica, mantenendo vivo il ricordo di quegli anni difficili.

A Casabianca si apre il ciclo di conferenze 2026, con un primo incontro dedicato alla memoria partigiana di Alfredo Vespa. L'evento, tenutosi sabato 7 febbraio 2026 nel salone della Pro Loco di Casabianca, ha presentato il racconto diretto delle esperienze di Vespa, nato nel 1924, che fu testimone degli anni della Resistenza. Il titolo dell'incontro era "Racconti di un Centenario Casabianchese. Alfredo Vespa – Ricordi degli anni di guerra a Casabianca e dintorni". Le letture furono curate da Simona Secoli, con l'accompagnamento musicale di Luca Bassignana. L'introduzione storica fu affidata a Nicoletta Fasano, direttrice dell'ISRAT (Istituto per la Storia della Resistenza di Asti).

