Confagricoltura il punto su bandi adempimenti fiscali e politiche europee

Questa settimana si tengono le riunioni zonali di Confagricoltura, incontri fondamentali per i contadini di tutta Italia. Durante questi appuntamenti, si discuterà di bandi, adempimenti fiscali e delle nuove politiche europee. I rappresentanti del settore agricolo si incontrano per aggiornarsi, condividere bisogni e fare il punto sulla situazione economica e sociale, sia a livello nazionale che internazionale. Quest’anno, particolare attenzione verrà dedicata anche ai giovani agricoltori, per favorire nuove opportunità di ingresso e crescita nel settore.

Sono in calendario le riunioni zonali d'inizio anno, un momento fisso per incontrare ogni anno il mondo agricolo, recepirne bisogni, istanze e rassodarne le basi, aggiornarlo sui principali adempimenti fiscali e tributari, sul presente e sul futuro della politiche agricole comunitarie, sulle modalità d'accesso ai bandi, fare il punto della situazione sul quadro sociale ed economico nazionale e internazionale e, da quest'anno, anche favorire l'incontro coi giovani agricoltori. Confagricoltura, in collaborazione con Anga – Giovani di Confagricoltura, ha strutturato un programma di sette appuntamenti: oggi alle 9.

