Conegliano in gita grazie alla solidarietà dei compagni

Questa mattina a Conegliano si è svolta una bella storia di solidarietà tra studenti. Uno di loro, in quinta superiore, non poteva permettersi di partecipare alla gita di fine anno. I compagni si sono uniti e hanno deciso di pagare per lui, permettendogli di vivere anche questa esperienza con la classe. Un gesto semplice, ma che ha fatto la differenza.

Uno studente di quinta superiore non poteva permettersi la gita scolastica di fine anno e così i compagni hanno pagato per lui. Accade alla Scuola Enologica Cerletti di Conegliano (Treviso). Un gesto spontaneo nato tra i banchi, tra compagni di classe, in una scuola del Trevigiano già premiata tra le più gentili d'Italia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Conegliano, in gita grazie alla solidarietà dei compagni Approfondimenti su Conegliano Gita Prevenzione oncologica. Donato un nuovo ecografo grazie alla solidarietà Avellino, la comunità che si prende cura: "Pippo è vivo grazie alla solidarietà della città" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Conegliano Gita Argomenti discussi: Gli studenti rinunciano alla paghetta e a una pizza, fanno una colletta per pagare la gita scolastica al compagno di classe: Un bel gesto, merito del nostro decalogo della gentilezza. Conegliano, non può permettersi la gita scolastica: i compagni di classe fanno una colletta e gliela paganoAccade all’istituto enologico Cerletti, scuola premiata tra le più «gentili» d’Italia: la famiglia poteva contribuire solo in parte al viaggio studio in Sicilia ... corrieredelveneto.corriere.it Conegliano, in gita grazie alla solidarietà dei compagniE' accaduto nell'istituto premiato come tra i più gentili d'Italia,la Scuola Enologica Cerletti ... msn.com @corriere Non poteva permettersi la gita scolastica. Così i compagni di classe hanno deciso di pagarla per lui. Succede all’istituto enologico Cerletti di Conegliano, in una quinta, dove un gesto spontaneo nato tra i banchi racconta cosa significhi davvero esse - facebook.com facebook Conegliano, non può permettersi la gita scolastica: i compagni di classe fanno una colletta e gliela pagano x.com

