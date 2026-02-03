condannati per picchiare fuori chiesa coppia giudicata da processo elettorale

Un uomo di 40 anni è stato picchiato fuori dalla chiesa di San Giorgio Martire a Fermo, in provincia di Ancona. La coppia coinvolta è stata condannata dopo un processo che ha evidenziato come l’aggressione sia avvenuta davanti a testimoni e abbia provocato ferite serie e traumi psicologici. La vicenda si è svolta in un contesto di tensioni che ha portato a un procedimento giudiziario, e ora si attende la sentenza definitiva.

Un 40enne è stato picchiato fuori dalla chiesa di San Giorgio Martire a Fermo, in provincia di Ancona, per un'aggressione che ha causato lesioni gravi e un danno psicologico significativo. L'uomo, che aveva rifiutato di fornire i 600 euro richiesti da due persone, fu colpito con violenza, fino a saltargli due denti e provocargli diverse fratture al naso, alla mascella e allo zigomo. Le due persone coinvolte, un uomo di 35 anni e una donna di 50 anni, sono state arrestate e successivamente processate. La vittima, in preda al panico, aveva promesso di recuperare i soldi e di consegnarli alla madre, che non era disposta a fornirglieli.

Due persone sono state condannate dopo aver picchiato un uomo fuori dalla chiesa per estorcergli denaro.

