Con l’avvio delle prove orali si sbloccano finalmente le selezioni per i docenti della secondaria. Le commissioni sono state formate e le lettere di avvio estratte, quindi le prove possono partire ufficialmente. Gli insegnanti aspettano di sostenere le prove, che si svolgeranno nelle prossime settimane, per ottenere il via libera alle assunzioni.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Docenti PNRR3 Guida Rapida alla Prova Orale

