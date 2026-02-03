Concorso PNRR3 | bando con posti per un triennio ma in alcune classi di concorso si arriverà anche agli elenchi regionali Pillole di Question Time

Nel question time del 23 dicembre 2025, si è parlato delle assunzioni del concorso PNRR3. Durante la trasmissione su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha intervistato Sonia Cannas, docente esperta, e hanno spiegato che il bando prevede posti per tre anni. In alcune classi di concorso, però, si arriverà anche agli elenchi regionali, creando un po’ di incertezza tra gli insegnanti.

Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione legata alle modalità di assunzione del personale docente nell’ambito del concorso PNRR. Il confronto si è concentrato su come verranno utilizzati i posti banditi su base triennale e sul ruolo degli elenchi regionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Concorso PNRR3

Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di iscrizione agli elenchi regionali in base alla regione in cui si è sostenuto il concorso.

L'articolo analizza i criteri di accesso agli elenchi regionali per il ruolo di docenti di sostegno, riservati a coloro che hanno superato un concorso dal 2020.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Concorso docenti Pnrr3: bando e prove subito, graduatorie a giugno, chi partecipa e quali verifiche

Ultime notizie su Concorso PNRR3

Argomenti discussi: Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, rettifica voto minimo [AGGIORNATO con Liguria]; Scuola, concorsi PNRR3; Concorso Docenti PNRR3: Ultima Scadenza per Sciogliere la Riserva il 2 Febbraio 2026; Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO].

Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

L'assessore in question time: "Non cerco alibi, ho dato mandato affinché venga predisposto un avviso pubblico rivolto a soggetti privati" - facebook.com facebook

Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stato affrontato un tema ricorrente nelle procedure di conferimento delle supple x.com