Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Questa mattina sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per l’infanzia e primaria legato al PNRR3. Le convocazioni sono state inviate a chi ha raggiunto il voto minimo e si trova tra gli ammessi. Ora i candidati si preparano a sostenere la prova, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni. CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

