Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR3, le lettere estratte per le prove orali sono state pubblicate. Le scuole di infanzia, primaria e secondaria aspettano di sapere quando inizieranno le prove. Le lettere sono state consegnate ai vincitori, che ora devono prepararsi per affrontare gli esami orali. La data di partenza delle prove sarà comunicata a breve, mentre il lavoro nei plessi scolastici continua senza sosta.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

