Concorsi a Cerveteri termini prorogati per due profili | nuova scadenza il 12 febbraio

Il Comune di Cerveteri ha deciso di prorogare i termini per i concorsi già aperti. I candidati avranno ora tempo fino al 12 febbraio per presentare le domande, invece della scadenza precedente. La decisione arriva in un momento in cui molti vogliono mettersi in gioco e non perdere questa occasione.

Cerveteri, 3 febbraio 2026 – Il Comune di Cerveteri proroga i termini per partecipare alle procedure concorsuali già avviate. La nuova scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 12 febbraio 2026, in sostituzione del precedente termine del 23 gennaio 2026. La proroga e i profili interessati. La comunicazione riguarda due procedure, relative ai profili di Funzionario tecnico e specialista in attività amministrative e contabili. Con la proroga, gli aspiranti hanno a disposizione un periodo aggiuntivo per completare la documentazione e inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dai bandi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Cerveteri Concorso Bonus 2026 cancellati e prorogati in Manovra, tutte le misure in scadenza DMO Sannio Matesino, prorogati i termini per aderire al Patto di Destinazione È stata prorogata al 15 febbraio 2026 la scadenza per aderire al Patto di Destinazione della DMO Sannio Matesino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cerveteri Concorso Concorsi a Cerveteri, termini prorogati per due profili: nuova scadenza il 12 febbraioGli aspiranti hanno a disposizione un periodo aggiuntivo per completare la documentazione e inoltrare la richiesta ... ilfaroonline.it Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, i quali hanno estricato l'uomo dalle lamiere e successivamente lo hanno consegnato al personale sanitario del 118. Purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati vani, l'uomo è deceduto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.