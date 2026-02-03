Concessioni balneari l' Antitrust bacchetta il Comune per i ritardi | Le procedure partano senza indugi

L’Antitrust bacchetta il Comune di Cervia, chiedendo di partire subito con le gare per le concessioni balneari. L’autorità ha evidenziato i ritardi accumulati e ha chiesto di non perdere altro tempo. La situazione si sblocca solo se le procedure si avviano senza ulteriori indugi, come già richiesto nelle ultime settimane. Ora si attende una risposta concreta dall’amministrazione comunale.

Procedere "senza ulteriore ritardo" al varo delle gare per le concessioni demaniali. Questo l'invito al Comune di Cervia, in provincia di Ravenna, che arriva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato dopo il parere motivato deliberato nella riunione dello scorso 22 ottobre e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Cervia Ravenna Concessioni balneari. Il Tar decide sui ricorsi presentati dall’Antitrust Concessioni balneari, a Jesolo contenziosi chiusi. Il comune: «Fatta la scelta giusta» Le recenti pronunce del Tar del Veneto sulle concessioni balneari a Jesolo confermano la legittimità delle decisioni del Comune. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cervia Ravenna Argomenti discussi: IL CASO Spiagge blindate fino al 2027, le isole sfidano l’Europa; Spiagge Il Tar accoglie la tesi dell’Antitrust: Gare subito, affidamenti già questa estate; Concessioni, il TAR fa tremare Borghetto: Senza titolo si sgombera. Il sindaco: Per la stagione 2026 potremmo essere gli unici in regola; Spiagge libere Spotorno: ecco perché il sindaco Fiorini non vuole scendere sotto il 40%. Spiagge Il Tar accoglie la tesi dell’Antitrust: Gare subito, affidamenti già questa estateLa sentenza emessa sul ricorso presentato nel luglio 2024 azzera anche la proroga delle concessioni che fu disposta successivamente ... msn.com IL CASO Spiagge blindate fino al 2027, le isole sfidano l’EuropaCapri proroga le concessioni balneari fino al 2027. L’Antitrust contesta la decisione e chiede gare pubbliche immediate. ilgolfo24.it Concessioni balneari a "colpi di sentenze": ecco la situazione per il litorale pietrese - facebook.com facebook Esenzione dagli oneri delle concessioni balneari per tutto il 2026 per i gestori dei lidi balneari duramente colpiti dal passaggio del #cicloneHarry. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSiciliana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.