Concessioni balneari l' Antitrust bacchetta il Comune per i ritardi | Le procedure partano senza indugi

L'Antitrust sollecita il Comune di Cervia a partire subito con le gare per le concessioni balneari. Dopo il parere dello scorso 22 ottobre, l’autorità insiste: non ci sono più scuse, bisogna procedere senza ulteriori ritardi. La questione tiene banco da mesi e ora si attende una risposta rapida per evitare ulteriori ritardi nelle procedure.

Procedere "senza ulteriore ritardo" al varo delle gare per le concessioni demaniali. Questo l'invito al Comune di Cervia, in provincia di Ravenna, che arriva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato dopo il parere motivato deliberato nella riunione dello scorso 22 ottobre e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Comune di Cervia ha ricevuto una richiesta dall’Antitrust per avviare subito le gare per le concessioni balneari.

