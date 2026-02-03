Questa sera alle 20, il Teatro Comunale ospita uno dei concerti più attesi della stagione 20252026. La serata vede protagonisti i grandi compositori Chopin e Cajkovskij, con un’orchestra che si prepara a regalare un concerto quasi tutto esaurito. Il pubblico si aspetta un’esibizione intensa e coinvolgente, con musiche che hanno fatto la storia della musica classica.

È uno degli appuntamenti orchestrali tra i più attesi della stagione 20252026, e si presenta quasi sold-out: oggi alle 20.30 la Luzerner Sinfonieorchester, una delle più antiche e prestigiose orchestre sinfoniche europee, salirà sul palco del teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, sotto la direzione di Michael Sanderling e con la partecipazione del grande pianista russo Nikolai Lugansky. Il programma musicale accosta il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Fryderyk Chopin e la Sinfonia n. 4 di Pëtr Il’i??ajkovskij, intrecciando cantabilità lirica e tensione sinfonica, intimità poetica e dramma universale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto sinfonico al Comunale. Protagonisti Chopin e ?ajkovskij

Approfondimenti su Comunale Orchestra

Il Concerto di Capodanno al Vittorio Emanuele si svolgerà l’1 gennaio alle ore 19 nella Sala Grande.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Comunale Orchestra

Argomenti discussi: Concerto sinfonico al Comunale. Protagonisti Chopin e ?ajkovskij; Daníel Bjarnason | Bjarnason - Britten - Sibelius; Beethoven e Brahms per l'inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio - L'Unione Sarda.it; Concerto ?ajkovskij-Brahms al teatro delle Muse di Ancona.

Concerto sinfonico al Comunale. Protagonisti Chopin e ?ajkovskijOggi, alle 20.30, sul palco Luzerner Sinfonieorchester, una delle più antiche e prestigiose orchestre europee sotto la direzione di Michael Sanderling e con la partecipazione del pianista russo Nikola ... ilrestodelcarlino.it

L’autunno sinfonico di Cagli. Al via la rassegna al Teatro Comunale, oggi sul palco alle 17 la pianista Yasue HokimotoTra le variegate proposte del cartellone del Comunale di Cagli, spicca quest’anno quella dedicata alla musica e soprattutto i 3 concerti di Sinfonie d’autunno, che partono oggi con la pianista Yasue ... corriereadriatico.it

Fryderyk Chopin non raccontato al cinema... Comunicato “Chopin, Notturno a Parigi” di Michal Kwiecinski, in arrivo nelle sale italiane dal 26 febbraio mostra un lato del leggendario compositore polacco che non si trova nei libri di storia: quello di un dandy am - facebook.com facebook