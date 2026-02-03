Con la cocaina in auto 20 km di fuga contromano prima dello stop

Questa mattina, un’auto con a bordo quasi 60 dosi di cocaina ha attraversato contromano per circa 20 chilometri lungo la Circonvallazione esterna. La polizia ha inseguito il veicolo e alla fine ha bloccato l’auto, che cercava di scappare. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha messo in allarme le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Venti chilometri contromano lungo la Circonvallazione esterna con a bordo un carico di 59 dosi di cocaina da proteggere. Sono quelli percorsi da Francesco Di Natale, 28enne del parco Verde di Caivano (Napoli) prima di essere fermato dai carabinieri. Mezz'ora dopo le 15, il traffico delle ore di punta. Tra queste quella del 28enne del parco Verde di Caivano e quella della sezione radiomobile di Giugliano. Il punto di contatto, il momento in cui i carabinieri calano la paletta per l'alt è nel comune di Qualiano. Di Natale non ha intenzione di fermarsi, così ingrana la prima e schiaccia l'acceleratore.

