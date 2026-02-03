L’Ancona si prepara a giocarsi la promozione diretta: in vetta alla classifica, la squadra affronta uno spareggio fondamentale per la Serie C. In pochi avrebbero scommesso su questa posizione all’inizio stagione, ma ora il grande match in casa può decidere il futuro del club.

Bisogna essere onesti: in pochi, ai nastri di partenza, potevano preventivare un’Ancona in testa alla classifica. La vetta raggiunta dai dorici, in coabitazione con il Teramo, non è altro che il coronamento di un duro, costante e meticoloso lavoro di un tecnico come Agenore Maurizi che ha plasmato un gruppo a sua immagine e somiglianza, in grado di superare le avversità a suon di vittoria condite da prestazioni (non sempre) convincenti. C’è una data spartiacque di questa stagione: è il 30 novembre, quando i biancorossi incappano in un’immeritata sconfitta interna contro il Fossombrone. Se è vero che per vincere i campionati si deve passare anche attraverso momenti difficili, beh, l’Ancona ne è l’esempio più lampante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Con due in vetta si va allo spareggio per la C. L’Ancona ha il big match da giocare in casa

Argomenti discussi: L'Ancona è in vetta alla classifica (insieme al Teramo): piegato 2-0 il Castelfidardo con Sparandeo e Kouko; Zalone ancora in vetta dopo un mese di record; Cognigni segna, il Trodica vince: la vetta ora dista due punti; Lumen, nel museo a quota 2265 metri due mostre celebrano il rapporto con le vette con Löwentraut e Zardini.

