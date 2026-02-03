Comunicare la piena operatività delle strutture balneari e ricettive l' appello di Confesercenti alla Regione

La Confesercenti chiede alla Regione di comunicare subito che le strutture balneari e ricettive sono aperte e funzionanti a pieno regime. L’associazione invita a lanciare un messaggio chiaro e forte, rivolto sia ai turisti italiani sia a quelli stranieri. Si tratta di un passo fondamentale per far ripartire il settore, ancora in affanno dopo il lockdown. La richiesta viene fatta con l’obiettivo di evitare fraintendimenti e di rassicurare chi vuole tornare in vacanza sulle spiagge e negli alberghi della zona.

"Serve un'azione di comunicazione coordinata e incisiva, rivolta al mercato turistico nazionale e internazionale". Lo chiede, al governo regionale, Confesercenti Sicilia, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. "L'obiettivo è - spiegano - rassicurare i visitatori sulla piena operatività.

