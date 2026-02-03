Comuni colpiti da catastrofi ambientali le Poste ' seguono' i clienti dal vecchio al nuovo indirizzo

Le Poste Italiane offrono un aiuto concreto ai cittadini di Forlì-Cesena colpiti da recenti calamità. Fino al 31 dicembre 2026, chi ha perso il domicilio può usare gratuitamente il servizio ‘Seguimi’ per ricevere posta e pacchi al nuovo indirizzo. L’azienda vuole facilitare la vita di chi ha subito danni e si sposta per ricostruire.

Per agevolare i cittadini colpiti in provincia di Forlì-Cesena da eventi catastrofici, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2026 è possibile usufruire gratuitamente del servizio 'Seguimi'. Il servizio permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo ed è.

