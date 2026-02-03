Comune ritarda concessioni balneari l’Antitrust sollecita azione | Non si accetta procrastinazione

Il Comune di Cervia ha ricevuto una richiesta dall’Antitrust per avviare subito le gare per le concessioni balneari. L’Autorità ha chiarito che non si può più aspettare e che bisogna agire in fretta. La situazione si è fatta urgente, e il Comune deve rispettare i tempi stabiliti dall’Antitrust.

Il Comune di Cervia è stato sollecitato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per aver ritardato l’avvio delle gare per le concessioni balneari. Le procedure, inizialmente previste per il giugno 2026, saranno attivate soltanto entro il mese di maggio 2027, con una proroga temporanea del diritto di concessione. L’Autorità ha espresso il suo allarme, considerando il ritardo una violazione dei principi generali a tutela della concorrenza. Secondo l’Agcm, l’operazione non solo rallenta la disponibilità di spazi balneari, ma impedisce l’applicazione della normativa europea e l’accesso a una concorrenza reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

