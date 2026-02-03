Comune investe sul lavoro | attivato il programma per 60 cittadini

Il Comune di San Marcellino ha avviato ufficialmente il programma GOL, dedicato a 60 cittadini in cerca di lavoro. Si tratta di un’iniziativa concreta per aiutare le persone a trovare occupazione, un passo importante per rafforzare il tessuto sociale del paese. Il progetto prevede servizi e sostegno diretto, con l’obiettivo di mettere le persone in condizione di rientrare nel mercato del lavoro il prima possibile.

È entrato nella fase operativa il Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che il Comune di San Marcellino ha attivato con l’obiettivo di unire politiche per il lavoro e miglioramento dei servizi alla collettività. Un progetto che mette al centro le persone e il loro reinserimento.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su San Marcellino Programma GOL

A Ollastra, nel cuore della Sardegna, è partito ufficialmente il nuovo servizio di assistenza digitale rivolto a cittadini e imprese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Marcellino Programma GOL

Argomenti discussi: Montemesola Verso nuovi orizzonti: il Comune investe sulle persone e sul futuro del lavoro; Cinque milioni all’anno per il patto di Buggerru. Todde: La Regione investe nella sicurezza sul lavoro; La sindaca Sereni e l'assessore Saltarello in visita alla CF Pelletterie srl; Il Comune investe sull’inclusione: quasi due milioni di euro per sostenere le persone con disabilità.

Molidig – Molise Digitale, Agnone investe sul futuro digitaleAGNONE - Un’occasione concreta per avvicinare i giovani alle nuove tecnologie digitali e prepararli alle sfide del mondo del lavoro. È questo ... molisenetwork.net

Il Comune investe sull’inclusione: quasi due milioni di euro per sostenere le persone con disabilitàUn nuovo bando del Comune rafforza reti di prossimità, volontariato e servizi sul territorio della Val d’Adige ... trentotoday.it

Il Comune di #Milano investe 10 milioni per mettere in sicurezza il cavalcavia del Ghisallo. x.com

Il Comune di Milano investe 10 milioni per mettere in sicurezza il cavalcavia del Ghisallo. - facebook.com facebook