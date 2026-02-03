Compra motore per 5mila euro ma è una truffa | 45enne casertana nei guai

Una donna di 45 anni di Caserta è finita nei guai con l’accusa di truffa. Aveva promesso un motore a un uomo della Val Venosta, in Trentino, ma alla fine si è scoperto che si trattava di una truffa. La donna ha cercato di ottenere 5 mila euro senza consegnare nulla, e ora rischia la denuncia.

Una donna di 45 anni, residente in provincia di Caserta, è stata denunciata per truffa nei confronti di un uomo della Val Venosta, in Trentino.La vittima aveva individuato su una pagina internet, specializzata nella vendita di pezzi di ricambio per auto, un motore adatto alla sua auto.

