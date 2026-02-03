Completamente cancellata rasa al suolo Niscemi è arrivata la notizia drammatica

A Niscemi la frana ha cancellato completamente diverse case. Le autorità stanno valutando se demolire 137 edifici vicini al fronte instabile del costone. La situazione resta critica e le decisioni sono ancora in fase di definizione.

A Niscemi l'emergenza legata alla frana resta centrale nelle decisioni istituzionali. Le valutazioni tecniche di Regione e Protezione civile indicano che 137 edifici risultano esposti a un rischio tale da rendere probabile la demolizione, in quanto collocati in prossimità del fronte instabile del costone. Il quadro riguarda abitazioni e isolati interessati dalle prescrizioni di sicurezza, con ricadute dirette sulle famiglie coinvolte. Frana a Niscemi: la fascia di interdizione e gli edifici da demolire. Secondo le analisi disponibili, entro una fascia di 50 metri dal fronte della frana non sarebbe consentito alcun rientro.

