Como-Atalanta al Sinigaglia | danni ai bagni dei disabili e biglietti falsi quattro denunce

La partita di sabato allo stadio Sinigaglia di Como si è conclusa con quattro denunce, tra cui danni ai bagni dei disabili e l’uso di biglietti falsi. Nonostante la presenza di pochi tifosi ospiti, le forze dell’ordine hanno mantenuto alta l’attenzione, intervenendo per fermare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza.

Nonostante l'assenza del tifo ospite, che ha reso il clima sugli spalti più tranquillo, sabato allo stadio Sinigaglia è stato comunque predisposto un articolato servizio di ordine pubblico da parte della polizia di Stato di Como.Nel corso della partita Como-Atalanta, gli agenti hanno denunciato.

