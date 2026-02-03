Commissione Envi il Pd sceglie Maran per il dopo Decaro

La delegazione del Pd al Parlamento europeo ha deciso di affidare a Pierfrancesco Maran la presidenza della Commissione Ambiente (Envi). L’eurodeputato prenderà il posto di Antonio Decaro, che ha lasciato il ruolo per diventare presidente della Regione Puglia. La scelta è stata comunicata oggi, segnando un cambiamento importante nella gestione delle tematiche ambientali a Bruxelles.

Milano, 3 febbraio 2026 – La delegazione del Partito democratico al Parlamento europeo ha scelto l'eurodeputato Pierfrancesco Maran per sostituire Antonio Decaro, eletto alla guida della Regione Puglia, alla presidenza della Commissione Ambiente dell'Eurocamera (Envi). La scelta è arrivata dopo una riunione a Bruxelles. Il posto di presidente della Envi spetta, per accordi di coalizione ad un socialista italiano. Ora la nomina di Maran dovrà essere confermata da un voto in commissione, passaggio previsto settimana prossima a Strasburgo. Nelle settimane passate erano emersi altri potenziali candidati tra i dem, tra cui Annalisa Corrado, unica eurodeputata Pd attualmente in forze alla Commissione Ambiente, e Dario Nardella, in Commissione Agricoltura.

