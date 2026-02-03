Come va il RedMagic 11 Air un gaming phone originale anche nel prezzo

Da RedMagic arriva il nuovo RedMagic 11 Air, uno smartphone pensato per chi gioca spesso. Offre alte prestazioni e un design originale, anche nel prezzo. È rivolto soprattutto agli appassionati di videogiochi che cercano un dispositivo capace di reggere le sfide più intense.

Da RedMagic arriva il nuovo 11 Air, smartphone destinato in particolare agli appassionati di videogiochi, dalle elevate prestazioni e dal look fuori dal comune. Un modello che vanta anche uno spessore contenuto, una capiente batteria, un avanzato schermo ed un ottimo rapporto qualità-prezzo. Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo RedMagic 11 Air. Il RedMagic 11 Air conserva l'avanzato display che da anni caratterizza questo brand. Schermo che occupa quasi interamente il frontale dello smartphone grazie alle sottilissime cornici simmetriche, con un rapporto display-scocca del 95,1%.

Approfondimenti su RedMagic 11Air

La RedMagic lancia il nuovo 11 Air, uno smartphone pensato per chi gioca molto.

Ultime notizie su RedMagic 11Air

