Come sta Lindsey Vonn? Confermata la presenza alle Olimpiadi E il meteo potrebbe aiutarla…

Lindsey Vonn sta bene dopo la caduta a Crans Montana. La campionessa ha confermato la sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, anche se il recupero non è stato facile. Il meteo potrebbe aiutarla a tornare in forma e a prepararsi al meglio per l’appuntamento.

La caduta nella discesa di Crans Montana ha reso ancor più impegnativo e per certi versi epico l'avvicinamento di Lindsey Vonn ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense, che ha rischiato fortemente di dire addio al sogno di vivere un'ultima edizione olimpica da protagonista, sembra essere in grado di prendere parte alle gare veloci dell'imminente rassegna a cinque cerchi sull'Olympia della Tofane. La 41enne nativa del Minnesota, in base alle indiscrezioni di alcuni media internazionali, dovrebbe aver riportato una contusione ossea senza il coinvolgimento della struttura legamentosa del ginocchio sinistro.

