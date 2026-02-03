Come scegliere la scuola dopo le medie | la Regione Piemonte lancia il portale con i quadri orari e le professioni più richieste

La Regione Piemonte ha messo online una nuova guida per aiutare le famiglie a scegliere la scuola dopo le medie. Il portale include mappe interattive delle scuole e informazioni sulle professioni più richieste nel mercato del lavoro. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per orientarsi meglio in un momento di scelte importanti.

La Regione Piemonte inaugura una guida online per l’orientamento post-medie, offrendo mappe interattive delle scuole e focus sulle professioni più richieste. L’assessore Chiorino definisce il portale uno strumento concreto per scelte consapevoli. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato previsioni sulle professioni più richieste in Italia nel periodo 2025-2029, in vista delle iscrizioni scolastiche del 2026.

