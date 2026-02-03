Come possono gli europei evitare di essere divisi e irrilevanti

Mentre i populismi crescono in tutta Europa, si torna a parlare di federalismo come possibile soluzione per evitare che il continente si divida e perda peso sulla scena internazionale. Alcuni politici hanno iniziato a spingere su questa strada, ma ancora sono molti a considerarla un tabù. La questione divide le opinioni e non è semplice trovare una via condivisa. Nel frattempo, l’Europa cerca di capire come rafforzare l’unità senza compromettere le proprie radici.

Nel vocabolario politico c'è una parola che l'ascesa dei populismi in tutto il continente europeo ha trasformato in un tabù: federalismo. Questa espressione è riemersa il 2 febbraio grazie a un importante discorso pronunciato in Belgio da Mario Draghi, ex governatore della banca centrale europea e presidente del consiglio italiano. Secondo Draghi l'Europa è una Cassandra che annuncia le catastrofi future, ma anche una profeta che offre soluzioni per evitarle. Il rapporto che Draghi aveva stilato nel 2024 aveva suscitato grande clamore, denunciando il ritardo economico e tecnologico dell'Europa, ed elencando una serie di raccomandazioni.

