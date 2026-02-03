Come finisce La Preside con Luisa Ranieri?. La Preside è la fiction del 2026 che segna il ritorno di Luisa Ranieri su Rai 1. Qui interpreta Eugenia Carfora, la vera preside dell’istituto di Caivano. Una serie che riprende una storia vera, ma che allo stesso tempo aggiunge quel pizzico di fantasia che non guasta al racconto. L’episodio conclusivo, intitolato “Tutta la verità”, mostra Eugenia pronta a sacrificarsi pur di salvare la scuola e i suoi ragazzi. Non tutte le questioni vengono risolte: il finale resta aperto, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri. Ma come finisce La Preside? Ecco la spiegazione finale dell’ultima puntata. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Come finisce La Preside, la spiegazione finale dell’ultima puntata: è un finale aperto ?

