Ieri mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha riunito i suoi più stretti collaboratori e alcuni comandanti delle forze di sicurezza. La premier ha parlato di tavoli aperti, coltelli, scudo penale e fermo preventivo, chiedendo alle opposizioni di votare insieme su alcune proposte di legge. Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Salvini e Tajani, i ministri Piantedosi, Crosetto e Nordio, oltre a vari sottosegretari e comandanti delle forze di polizia. Meloni vuole spingere su un

Ieri mattina, Palazzo Chigi. Attorno allo stesso tavolo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (collegato da Palermo), i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, nonché il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. L'obiettivo è fare presto. Dopo i gravi fatti della manifestazione per Askatasuna a Torino, con oltre cento agenti feriti, di cui uno aggredito a calci, pugni e martellate ha rischiato la vita, il governo mira a fornire risposte rapide e severe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coltelli, scudo penale e fermo preventivo, Meloni alle opposizioni: “Votiamo insieme”

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Vertice sulla sicurezza: subito lo scudo penale per gli agenti e la stretta sui coltelli ai minori. Appello di Meloni all'opposizione: votiamo insieme; Scudo penale e fermo preventivo: ecco la nuova stretta del Governo; Decreto sicurezza, scudo penale per gli agenti e stretta sui coltelli ai minori. Resta il nodo sul fermo preventivo; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo.

Sicurezza: coltelli, scudo penale e fermo preventivo, Meloni alle opposizioni: Votiamo insiemeIeri mattina, Palazzo Chigi. Attorno allo stesso tavolo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito i vicepremier Matteo Salvini e Antonio ... iltempo.it

Pacchetto sicurezza, dallo scudo penale (non solo per i poliziotti) al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli. Tutte le misureDal fermo preventivo per bloccare i violenti prima che arrivino in piazza alla stretta sui coltelli per i minorenni, fino allo 'scudo' ma non solo per gli agenti, anche per tutti ... leggo.it

Le novità pronte ad entrare nel prossimo decreto Sicurezza riguardano lo stop alla vendita dei coltelli ai minori e lo scudo penale agli agenti. Il decreto sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri. Poi, c’è la volontà di proseguire anche sul fermo di polizia p - facebook.com facebook

Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria ilsole24ore.com/art/sicurezza-… x.com