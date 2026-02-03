Coltelli scudo penale e fermo preventivo Meloni alle opposizioni | Votiamo insieme

Ieri mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha riunito i suoi più stretti collaboratori e alcuni comandanti delle forze di sicurezza. La premier ha parlato di tavoli aperti, coltelli, scudo penale e fermo preventivo, chiedendo alle opposizioni di votare insieme su alcune proposte di legge. Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Salvini e Tajani, i ministri Piantedosi, Crosetto e Nordio, oltre a vari sottosegretari e comandanti delle forze di polizia.

Ieri mattina, Palazzo Chigi. Attorno allo stesso tavolo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (collegato da Palermo), i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, nonché il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. L'obiettivo è fare presto. Dopo i gravi fatti della manifestazione per Askatasuna a Torino, con oltre cento agenti feriti, di cui uno aggredito a calci, pugni e martellate ha rischiato la vita, il governo mira a fornire risposte rapide e severe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

