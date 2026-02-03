Collocamento BTP 2041 | domanda solida rendimenti stabili in un contesto di tensione sui mercati europei

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiuso con successo l’emissione di un nuovo titolo di stato a 15 anni, il BTP 2041. La domanda degli investitori è stata molto forte, più di venti volte superiore all’importo offerto. I rendimenti si sono mantenuti stabili, anche in un periodo di tensione sui mercati europei. Una buona risposta che conferma l’interesse per i titoli italiani e la fiducia degli investitori nel nostro paese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso con successo l’emissione del nuovo BTP a 15 anni, con scadenza il 1° ottobre 2041, che ha visto una domanda di investitori più che venti volte superiore all’importo messo in circolazione. L’operazione, condotta tramite sindacato, ha portato all’immissione sul mercato di 14 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, con un tasso di interesse fisso annuo del 3,95%, un valore di emissione pari a 99,99 euro per ogni 100 euro di nominale e un rendimento lordo all’emissione pari al 3,99%. Il titolo, con codice ISIN IT0005694630, è stato collocato a un prezzo quasi al par, dimostrando che anche in un contesto di tensione sui mercati europei – segnato da incertezze legate ai tassi di interesse, ai bilanci pubblici e alle prospettive di crescita economica – il debito italiano continua a godere di una forte domanda da parte degli investitori istituzionali e privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su BTP 2041

Il Tesoro italiano ha annunciato di aver raccolto più di 157 miliardi di euro con l’emissione di un nuovo Btp a 15 anni, un record di domanda a febbraio.

Questa mattina il Tesoro ha lanciato il nuovo Btp a 15 anni, attirando una domanda record.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su BTP 2041

BTP ottobre 2041, i risultati del collocamento sindacatoIl titolo ha scadenza 1° ottobre 2041, godimento 10 febbraio 2026 e tasso annuo del 3,95%. L’importo emesso è stato pari a 14 miliardi di euro, a fronte di una domanda di 157,62 miliardi di euro. Il ... soldionline.it

BTp: domanda boom per nuovo benchmark 15 anni, oltre 135 miliardi(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - Domanda boom per il nuovo BTp benchmark a 15 anni che il Tesoro ha lanciato questa mattina con un ... ilsole24ore.com

