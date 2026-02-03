Colleferro Ancora disservizi nella fornitura idrica di Acea Ato 2 Senz’acqua da questa mattina buona parte della città Il Sindaco Sanna ha avuto assicurazione che entro le 20,30 il servizio verrà ripristinato

Da questa mattina, molti quartieri di Colleferro sono rimasti senza acqua. La mancanza si è verificata intorno alle 9 e ancora oggi, nel tardo pomeriggio, molti abitanti non hanno acqua potabile. Il sindaco Sanna ha detto che il problema dovrebbe essere risolto entro le 20,30, ma intanto i residenti si arrangiano con le scorte e le poche alternative. La situazione si aggiunge ai disservizi già segnalati nelle scorse settimane.

Da circa le ore 9 della mattinata di oggi, 3 Febbraio, una vasta area della città di Colleferro

