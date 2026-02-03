CNA Fita vince contro il cartello autocarri Il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo

Il Tribunale di Milano ha dato ragione a CNA Fita, riconoscendo un risarcimento di 13mila euro a un veicolo coinvolto. È una vittoria importante per l’associazione, che ha portato in tribunale i costruttori di autocarri. La sentenza segna un passo avanti nelle battaglie contro pratiche che danneggiano gli autotrasportatori.

Con una sentenza storica il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di CNA Fita nel procedimento contro il cartello dei costruttori di autocarri. Iniziativa avviata il 19 luglio 2016 a seguito dell’accertamento della Commissione Europea, secondo cui i principali costruttori di camion avevano agito per anni attraverso un cartello illecito, coordinando i prezzi a danno degli acquirenti. Nel 2017, CNA Fita, con il supporto dello Studio Legale Scoccini & Associati e di A.L.I. Antitrust Litigation Investment SpA, ha promosso un’azione risarcitoria assumendosi la responsabilità di una battaglia lunga e con controparte i colossi industriali che producono autocarri. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - CNA Fita vince contro il cartello autocarri. Il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo Approfondimenti su CNA Fita 'Cartello autocarri', Cna: "Dai giudici importanti risarcimenti per le imprese che hanno aderito all’azione risarcitoria" Alcune imprese di trasporto del nostro territorio hanno ottenuto risarcimenti dai giudici, grazie a una class action contro un cartello di produttori di camion. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su CNA Fita Argomenti discussi: CNA Fita vince contro il cartello autocarri; Cna Fita vince contro il cartello autocarri: il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo; Cna Fita vince contro il cartello autocarri | il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo; Cna contro i produttori di camion Il giudice dispone i risarcimenti. Cna Fita vince contro il cartello autocarri: il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicoloROMA - Con una sentenza storica il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di CNA Fita nel procedimento contro il cartello dei costruttori di ... lopinionista.it Cantieri sull'autostrada A14, la Cna Fita contro Salvini: Vanno previsti ristori automaticiL'associazione: Le risposte del ministro durante il question time alla Camera confermano che saremo ancora a lungo prigionieri dei cantieri ... ilpescara.it Cna Fita vince contro il cartello autocarri: il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo https://www.lopinionista.it/cna-fita-vince-contro-il-cartello-autocarri-il-tribunale-di-milano-riconosce-risarcimenti-da-13mila-euro-a-veicolo-221089.ht - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.