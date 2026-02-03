Claudio Lippi torna in tv dopo vent’anni di silenzio | Ora voglio raccontare ciò che la televisione ha ignorato

Claudio Lippi torna in tv dopo vent’anni di silenzio. L’ottantenne si ripresenta sui social con un video, deciso a parlare di ciò che la televisione italiana ha ignorato per tutto questo tempo. Un passo deciso, che ha sorpreso molti, e che segna un ritorno in modo diretto e senza filtri.

Claudio Lippi, ex conduttore televisivo ormai ottantenne, torna in campo con un gesto audace: apre un profilo Instagram e pubblica un video in cui si presenta dopo anni di silenzio, affrontando con franchezza la sua storia con la televisione italiana. Non si tratta di un ritorno ufficiale in una trasmissione, ma di un’affermazione personale, diretta, senza mediazioni. L’uomo che negli anni Ottanta e Novanta fu tra i volti più riconoscibili della tv, noto per il suo stile deciso e la voce inconfondibile, appare dimagrito, con la voce esile ma decisa, e dichiara di non essere più ricoverato in terapia intensiva, dopo aver fatto un’intervista in video con Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

