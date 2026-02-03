Claudio Lippi torna sui social dopo il suo intervento a Falsissimo. L’ex conduttore ha pubblicato un messaggio su Instagram per rassicurare i fan: «Sono vivo, grazie Corona». Dopo aver visto le sue immagini in ospedale, molti si erano preoccupati, ma ora Lippi spiega di stare bene. È la prima volta dopo l’ultima apparizione, che aveva fatto preoccupare tutti, e ora si prende qualche minuto per aggiornare i suoi follower.

Come sta Claudio Lippi dopo l’intervista a Falsissimo. L’ultima apparizione video da un letto di ospedale aveva fatto scattare l’allarme. Claudio Lippi torna in scena, ma lo fa a modo suo, riappropriandosi della narrazione pubblica e scegliendo il palcoscenico più imprevedibile per un veterano della televisione italiana: Instagram. Dopo la discussa intervista durante la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui l’ex paparazzo aveva parlato del conduttore come di una persona “in fin di vita” e in terapia intensiva, mostrando una videochiamata dall’ospedale, Lippi ha deciso di intervenire direttamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Claudio Lippi debutta su Instagram dopo Falsissimo: «Sono vivo, grazie Corona», l’affondo sulla tv

Approfondimenti su Claudio Lippi

In questo articolo si analizzano le recenti dichiarazioni di Claudio Lippi emerse durante la trasmissione Falsissimo di Fabrizio Corona, trasmessa nonostante un’ordinanza del Tribunale di Milano.

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona rivela dettagli sulla presenza di Samira Lui e Gerry Scotti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CLAUDIO LIPPI SU MARIA DE FILIPPI #falsissimo #fabriziocorona #mariadefilippi #scandalotv #orrore

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi telefona a Fabrizio Corona dalla terapia intensiva; Claudio Lippi debutta su Instagram dopo Falsissimo: Sono vivo, grazie Corona, l'affondo sulla tv.

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: Sono vivo e non sono in terapia intensivaClaudio Lippi, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo ... fanpage.it

Dopo l’intervista shock di Corona, Claudio Lippi riappare sui social: Non sono in fin di vita (VIDEO)Ad una settimana dall’intervista concessa a Fabrizio Corona dal letto di un ospedale, Claudio ... msn.com

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva" x.com

“Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo” Claudio Lippi ha rotto il silenzio dopo la controversa puntata di Falsissimo che lo ha visto protagonista - facebook.com facebook