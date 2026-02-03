Claudio Lippi arriva su Instagram | Sono vivo e non vado in pensione

Claudio Lippi torna a parlare sui social. Dopo la puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona lo ha coinvolto, il conduttore si è deciso a usare Instagram per chiarire la sua posizione. Con un messaggio diretto, Lippi ha scritto:

Dopo la puntata di Falsissimo, dove Fabrizio Corona lo ha tirato in ballo, Claudio Lippi ha deciso di dire la sua e approdare su Instagram. Il volto storico della tv è approdato su Instagram con un video dove ha parlato delle sue condizioni di salute, sottolineando di voler riprendere i contatti con il suo pubblico, con la volontà di raccontare la sua storia. Claudio Lippi torna in video su Instagram: “Sono vivo”. In una delle ultime puntate di Falsissimo Claudio Lippi era apparso disteso su un letto d’ospedale, con la cannula nasale per l’ossigeno. Un’immagine che aveva lasciato impressionati gli utenti, soprattutto dopo le parole di Fabrizio Corona, che aveva affermato: “ Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

