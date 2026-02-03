Claudio Devoto | Passo il testimone ma prima metto a disposizione il mio sapere

3 feb 2026

Claudio Devoto lascia il suo ruolo alla Devoto Design di Cisterna, ma prima si impegna a condividere il suo sapere. Ha creato un master itinerante dedicato al settore dell’hospitality, che combina teoria e pratica, progetto e gestione, estetica e performance. L’obiettivo è coinvolgere professionisti e studenti, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del settore.

Claudio Devoto, della Devoto Desing di Cisterna, leader nell'interior contract e nell'arredamento su misura, ha ideato un vero e proprio master itinerante dedicato al settore dell’hospitality, capace di unire teoria e pratica, progetto e gestione, estetica e performance."Voglio divulgare il mio.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

