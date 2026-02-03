Claudio Devoto | Passo il testimone ma prima metto a disposizione il mio sapere
Claudio Devoto lascia il suo ruolo alla Devoto Design di Cisterna, ma prima si impegna a condividere il suo sapere. Ha creato un master itinerante dedicato al settore dell’hospitality, che combina teoria e pratica, progetto e gestione, estetica e performance. L’obiettivo è coinvolgere professionisti e studenti, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del settore.
Claudio Devoto, della Devoto Desing di Cisterna, leader nell'interior contract e nell'arredamento su misura, ha ideato un vero e proprio master itinerante dedicato al settore dell’hospitality, capace di unire teoria e pratica, progetto e gestione, estetica e performance."Voglio divulgare il mio.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondimenti su Claudio Devoto
Daniel Kouko è il bomber dei biancorossi: "Non sono uno da 30 gol, ma mi metto a disposizione. Lavoreremo come matti per il sogno». "Abbiamo lottato tanto per arrivare lassù»
Daniel Kouko ha rotto una serie negativa di sette partite segnando il gol decisivo nella vittoria contro il Castelfidardo.
Isola si ricandida: "Mi metto a disposizione"
Ultime notizie su Claudio Devoto
Claudio Devoto: Passo il testimone, ma prima metto a disposizione il mio sapereClaudio Devoto, della Devoto Desing di Cisterna, leader nell'interior contract e nell'arredamento su misura, ha ideato un vero e proprio master itinerante dedicato al settore dell’hospitality, capace ... latinatoday.it
Claudio Devoto: “Vi spiego in 13 giornate come si progetta un albergo che funziona” - facebook.com facebook
Claudio Devoto: “Vi spiego in 13 giornate come si progetta un albergo che funziona” x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.