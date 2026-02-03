Clamoroso Napoli è successo con Vergara alla chiusura del mercato | avete sentito?

Il calciomercato invernale si è chiuso con una sorpresa per il Napoli. Nonostante le restrizioni e il budget limitato, la squadra è riuscita a mettere a segno due acquisti sulla trequarti. La notizia più clamorosa riguarda Vergara, che è arrivato proprio negli ultimi minuti, lasciando tutti senza parole. I tifosi aspettavano novità, e il club ha deciso di sorprendere con questa mossa a sorpresa.

Termina il calciomercato invernale. Il Napoli, se pur con tante limitazioni e il mercato a saldo zero, è riuscito a portare a casa un doppio acquisto sulla trequarti. Giovane e Alisson Santos, difatti, aiuteranno la squadra azzurra a centrare il posto in Champions League, e magari a dar fastidio all'Inter. La nota più lieta di questo complicato gennaio, però, è senza alcun dubbio Antonio Vergara. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio partenopeo, sta conquistando tutti, dai tifosi allo stesso Antonio Conte che tanto aveva insistito per tenerlo in prima squadra: spunta un retroscena delle ultime ore di mercato, avete sentito?

