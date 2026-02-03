civitanovese una vittoria di squadra

La Civitanovese conquista una vittoria importante a Urbania, con un risultato di 1-0. La squadra ha dimostrato di saper lavorare insieme, senza affidarsi a singoli, ma puntando sulla forza del gruppo. Matteo Mercuri, che ha preso il posto dello squalificato allenatore Daniele Marinelli, ha visto i suoi ragazzi mettere in campo grinta e compattezza per portare a casa i tre punti.

"Non è stata la vittoria del singolo ma di un gruppo che ha saputo essere squadra". È l’analisi di Matteo Mercuri (foto), collaboratore tecnico della Civitanovese, chiamato a sostituire lo squalificato tecnico Daniele Marinelli nel successo ottenuto a Urbania (0-1). La formazione rivierasca ha sbloccato il parziale all’8’pt grazie al rigore trasformato da Visciano, poi ha mantenuto il vantaggio senza rinunciare alla fase offensiva. "Avevamo preparato così la partita – spiega – e fa piacere che i ragazzi abbiano attuato molto bene il piano-gara. Non era facile vincere a Urbania, che sul suo campo non aveva mai perso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Civitanovese si prepara alla ripresa del campionato con una formazione quasi al completo.

