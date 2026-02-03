Città amica delle donne Si è insediato un forum che parla di diritti e bisogni

Diciannove adesioni e tante competenze di varia natura a disposizione della comunità. A Poggibonsi si è insediato (nella foto) il Forum " La città amica delle donne ". Spiega la sindaca Susanna Cenni: "Uno strumento che abbiamo fortemente voluto e che si inserisce in una strategia più ampia, già avviata con progetti quali ‘Riempire i vuoti’ e ‘Io non sono sola’, che mirano a costruire una realtà attenta ai bisogni delle persone e capace di valorizzare le differenze. Sensibilità eterogenee e priorità diverse per una visione condivisa e inclusiva. Grazie a tutte per la disponibilità". Ringraziamenti ai quali si unisce l’assessora alle Pari Opportunità del Comune, Lisa Valiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

