Cielo coperto dalle nuvole qualche nevicata anche a bassa quota

Nella serata di ieri, la Lombardia si è trovata sotto un cielo coperto, con qualche nevicata anche a bassa quota. Il sistema frontale, arrivato nella regione, si sta lentamente spostando verso est, portando pioggia e neve in alcune zone. Le temperature restano fredde, e le condizioni meteo sono ancora instabili.

Il sistema frontale giunto sulla Lombardia nella serata di ieri e collegato all'area depressionaria posta ad ovest delle Isole Britanniche, tende gradualmente a traslare verso levante. Tuttavia le condizioni, caratterizzate da impulsi instabili alternati a brevi pause non deporranno per una stabilizzazione completa. Ne deriverà una progressiva, seppur temporanea, attenuazione dei fenomeni nella giornata odierna, in attesa di una recrudescenza degli stessi, prevista per mercoledi. Il profilo termico tenderà ad un aumento graduale nel corso dei prossimi giorni. Le previsioni a cura di Davide Piasente del Centro Meteo Lombardo.

