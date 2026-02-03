Ciclopedonale usata come discarica sale la protesta | Accatastati rifiuti di ogni genere

La situazione in centro a Sarzana diventa insostenibile. La ciclabile è diventata una discarica a cielo aperto, con sacchetti di immondizia sparsi e rifiuti di ogni tipo accumulati. I residenti protestano: “Non si può più vivere così, i cattivi odori sono ovunque”. La paura è che questa situazione possa peggiorare se nessuno interviene subito.

Sarzana, 3 febbraio 2026 – Sacchetti di immondizia sparpagliati, rifiuti di ogni genere accatastati e odori nauseabondi in pieno centro abitato. Scarso senso civico e condizioni igieniche precarie perdurano da mesi sulla pista ciclopedonale di via Mazzincollo, a Crociata. A segnalarci le condizioni di quella porzione di pista ciclabile, divenuta una discarica a cielo aperto specialmente nelle giornate di sabato e domenica, è Maria Paola Giorgi, residente in via Mazzincollo: «Da agosto i condomini della palazzina di fronte alla mia abitazione hanno iniziato a conferire i rifiuti su suolo pubblico, all'interno della pista ciclabile.

