ciclone vannacci sulla lega pasquinelli nuovo capogruppo

A Lucca, la Lega si trova in una fase di cambiamento. Il gruppo consiliare ha deciso di sfiduciare il capogruppo Francesco Fagnani, eletto meno di un anno fa. La decisione arriva dopo le tensioni legate alla rimozione dell’assessore Giovanni Minniti, sempre in quota alla Lega. Ora, al suo posto, è stato scelto Pasquinelli come nuovo capogruppo. La situazione resta tesa, e il partito sembra ancora lontano da una stabilità certa.

Acque agitate nella Lega a Lucca. Con una mossa a sorpresa, il gruppo consiliare comunale ha sfiduciato il capogruppo Francesco Fagnani, che era stato eletto meno di un anno fa all’epoca della rimozione dell’assessore in quota al Carroccio, Giovanni Minniti. Il gruppo, composto da tre consiglieri – oltre allo stesso Fagnani ci sono Antonino Azzarà e Armando Pasquinelli – ha scelto proprio quest’ultimo come nuovo capogruppo già dal consiglio comunale di oggi. Si tratta, in realtà, di un ritorno visto che Pasquinelli era stato capogruppo per lungo tempo e dall’inizio della consiliatura. Il telefono di Pasquinelli, contattato dal nostro giornale, suona a vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’.

Il generale Vannacci ha depositato il marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei, scatenando reazioni nella Lega.

