Ciclone Harry Confesercenti | Comunicare subito la piena operatività delle strutture balneari e ricettive

Il ciclone Harry ha colpito le coste italiane, creando danni e preoccupazioni tra operatori e turisti. Confesercenti chiede di comunicare subito che le strutture balneari e ricettive sono pienamente operative. Ora, bisogna intervenire con una comunicazione chiara e immediata, rivolta sia al mercato interno che a quello internazionale, per rassicurare chi pensa di rinunciare alle vacanze.

“Serve un’azione di comunicazione coordinata e incisiva, rivolta al mercato turistico nazionale e internazionale”. Lo chiede, al governo regionale, Confesercenti Sicilia, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. “L’obiettivo è - spiegano - rassicurare i visitatori sulla piena operatività.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Ciclone Harry "Comunicare la piena operatività delle strutture balneari e ricettive", l'appello di Confesercenti alla Regione La Confesercenti chiede alla Regione di comunicare subito che le strutture balneari e ricettive sono aperte e funzionanti a pieno regime. Ciclone Harry, incontro all'Arenella con Tardino e Tamajo: "Restituiremo subito operatività al porticciolo" Il commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha incontrato oggi l’assessore regionale Edy Tamajo e altri rappresentanti istituzionali per discutere delle operazioni di ripristino del porticciolo di Arenella, colpito dal ciclone Harry. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Comunicare la piena operatività delle strutture balneari e ricettive, l'appello di Confesercenti alla Regione - AgrigentoNotizie; Maltempo, da Confesercenti microcredito d’emergenza per le imprese colpite - L'Unione Sarda.it; La beffa delle polizze, non coprono i danni da mareggiate; Maltempo: Fiba Confesercenti Sicilia chiede incontro all’assessore Savarino. Pronto elenco di richieste illustrato a Schifani durante il sopralluogo in Sicilia orientale. Comunicare la piena operatività delle strutture balneari e ricettive, l'appello di Confesercenti alla RegioneVittorio Messina: Il governo accompagni lo sforzo degli operatori con una forte campagna. Dobbiamo evitare che eventi straordinari producano un danno reputazionale duraturo: la Sicilia è pronta, le s ... agrigentonotizie.it Ciclone Harry, Confesercenti Reggio Calabria consegna un documento a Tajani e Occhiuto: le proposteOggi, all’incontro con il ministro Tajani e il presidente Occhiuto che si è tenuto al Consiglio Regionale, per ciò che concerne i danni subiti nel reggino dovuti al ciclone Harry, riconoscendo l’util ... strettoweb.com Ciclone Harry, Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi Sardegna: «Per la Sardegna un danno d’immagine, a rischio l’estate 2026» L'intervista è di Eleonora Bullegas - facebook.com facebook #Tg2000 - #Migranti, #Mediterranea: “Mille morti in mare per ciclone #Harry” #2febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.