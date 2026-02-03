Ciclone Harry al via le richieste di risarcimento danni a Sant' Anna e Fondachello di Mascali

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Comune di Mascali ha iniziato a ricevere le prime richieste di risarcimento. Sono tanti i cittadini e le attività che si sono rivolti agli uffici comunali per chiedere aiuto dopo i danni causati dalla forte tempesta. L’amministrazione ha già aperto le pratiche per valutare le richieste e avviare le procedure di ristoro.

Dopo i difficili eventi meteorologici legati al passaggio del ciclone Harry, che ha colpito con particolare forza il litorale mascalese, l'Amministrazione Comunale di Mascali ha attivato le procedure per il ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese.

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato significativi danni lungo il lungomare di Mascali, nel Catanese.

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa catanese, in particolare a Mascali.

