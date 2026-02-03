Ciclismo

Questa mattina si sono conclusi i campionati italiani di ciclismo con risultati importanti. Due titoli nazionali sono andati ai ciclisti su pista, uno nell’Omnium e uno nella Madison. L’Italia ha anche conquistato un argento nell’inseguimento a squadre, mentre altre due medaglie sono arrivate con due bronzi, uno nella prova a cronometro e l’altro su strada. La giornata è stata ricca di emozioni e soddisfazioni per il movimento italiano.

Due titoli italiani su pista nell'Omnium e nella Madison, un argento tricolore nell'inseguimento a squadre e due bronzi ai campionati italiani a cronometro e su strada. Ma anche cinque titoli regionali vinti e cinque vittorie in gare su strada, l'ultima a fine settembre al Ghisallo. Jolanda Sambi, 16enne ciclista ravennate – è nata il 7 aprile 2009 – ha archiviato un 2025 ricchissimo di soddisfazioni ma guarda già a un 2026 che la vedrà protagonista con una nuova maglia e in una nuova categoria, quella Juniores con l'ambiziosa e storica formazione friulana della Libertas Ceresetto di Martignacco.

