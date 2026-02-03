ciclismo il convegno tecnico dei giudici di gara toscani

Questa mattina a Quarrata si è tenuto il convegno tecnico dei giudici di gara toscani. L’evento si è svolto nella sede della Banca Alta Toscana a Vignole, con la partecipazione di Gianluca Menicucci, referente della Commissione Nazionale. Dopo il Galà di premiazione, i giudici hanno approfondito le novità e le regole del settore, dando ufficialmente il via alla stagione ciclistica 2026 nella regione.

Quarrata, 3 febbraio 2026 – Dopo il Galà con i premi agli atleti e alle società, il ciclismo è tornato nuovamente presso la sede della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata con i giudici di gara della Toscana, presente quale referente della Commissione Nazionale Gianluca Menicucci. Un convegno all’insegna della soddisfazione da parte della Commissione Regionale presieduta dal pistoiese Simone Lamanda (collaboratori Federica Occhini e Linda Bottoni) per il bilancio 2025 e le prospettive future. Quattro le relazioni sulle Norme attuative fuoristrada con relatori Bandinelli, D’Isep e Morandini, le Norme attuative per l’attività strada relatori Chicca, Simoncini e Viggiano, quella sul regolamento operativo dei giudici di gara, con Fambrini, Frulio, Stefanelli, ed infine si è parlato di misure delle biciclette e gabarit con la presenza anche di una dima, con relazione a cura di Cipollini, Guarducci e Mannori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

