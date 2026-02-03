A Viareggio si svolge il Meeting Nazionale di società giovanissimi di ciclismo. Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 1.600 bambini tra i 7 e i 12 anni, quest’anno l’evento torna nelle strade e nella pineta della località toscana. Centinaia di giovani ciclisti provenienti da tutta Italia si preparano a sfidarsi ancora una volta, mettendo in mostra le loro capacità e la passione per la bicicletta.

Viareggio 3 febbraio 2026 - Dopo il grande successo dello scorso anno con la presenza di 1.600 giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni di 190 società, saranno ancora le strade e la pineta di Viareggio ad ospitare il Meeting Nazionale di società-Memorial Adriano Morelli. L’appuntamento sarà dal 18 al 21 giugno 2026 quando la città sarà un vero e proprio punto di riferimento per il ciclismo giovanile italiano. Quattro giornate intense di gare, entusiasmo e condivisione, che renderanno Viareggio come successo lo scorso mese di giugno, una città di sport, colori e passione, dentro e fuori i campi gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, a Viareggio il Meeting Nazionale di società giovanissimi

Approfondimenti su Viareggio Meeting

Dal 16 al 18 gennaio, Lanciano ospita il terzo meeting nazionale di nuoto Città di Lanciano, un evento che vede la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da 23 società e numerosi atleti di prestigio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Viareggio Meeting

Argomenti discussi: Viareggio si prepara ad accogliere il Meeting Giovanissimi 2026; La cronometro Viareggio-Massa si concluderà a Marina in piazza Betti; La cronometro Viareggio - Massa si concluderà a Marina in piazza Betti; Ciclismo, biciclette d’epoca e abbigliamento storico: torna la rievocazione storica della Firenze-Pistoia.

Ciclismo, a Viareggio il Meeting Nazionale di società giovanissimiViareggio 3 febbraio 2026 - Dopo il grande successo dello scorso anno con la presenza di 1.600 giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni di 190 società, saranno ancora le strade e la pineta di ... sport.quotidiano.net

La cronometro Viareggio-Massa si concluderà a Marina in piazza BettiMancano esattamente 111 giorni alla cronometro del Giro d'Italia da Viareggio a Massa, unica prova contro il tempo che i corridori dovranno affrontare nell'edizione #109 della corsa rosa. Saranno oltr ... noitv.it

Ancona, 31 gennaio — Meeting Nazionale Indoor Una giornata che profuma di ritorno e di riscatto in pista. Dopo tre stagioni di assenza dai 400 metri, Alfonso Melpignano si ripresenta mostrando subito carattere, ritmo e voglia di fare bene. Al debutto nella n - facebook.com facebook

Primo Meeting Nazionale: ottantaquattro barche federali a disposizione per le gare tinyurl.com/4u2c64zu #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com